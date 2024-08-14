Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (14) em alta de 0,39%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,01 e Dólar Comercial a R$ 5,45. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 14 de Agosto de 2024 às 12:03
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