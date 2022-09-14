Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (14) em alta de 0,31%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,18 e Dólar Comercial a R$ 5,19. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.07s - 14-09-22
Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 11:56
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