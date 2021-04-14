Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (14) em alta 0,99%%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,80 e Dólar Comercial R$ 5,68. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 14-04-21.mp3
Publicado em 14 de Abril de 2021 às 11:59
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