Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (13) em queda de 0,47%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,10 e Dólar Comercial a R$ 5,70. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro Marlo 1.23s - 13-11-24 .mp3
Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 12:10
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