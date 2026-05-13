Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (13) em baixa de 0,15%

Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (13) com ligeira baixa de 0,15%. No mercado de moedas, o Euro é cotado a R$ 5,78 e Dólar comercial a R$ 4,90. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.25s - 13-05-26.mp3
Publicado em 13 de Maio de 2026 às 12:22
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