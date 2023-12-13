Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (13) em alta de 0,5% No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,36 e Dólar Comercial a R$ 4,96. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 11:58
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