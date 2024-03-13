Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (13) em alta de 0,35%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,45 e Dólar Comercial a R$ 4,98. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo 1.27s - 13-03-24
Publicado em 13 de Março de 2024 às 11:59
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