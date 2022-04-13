Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (13) em alta de 0,26%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,08 e Dólar Comercial a R$ 4,69. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.12s - 13-04-22.mp3
Publicado em 13 de Abril de 2022 às 12:07
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta