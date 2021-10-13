Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (13) em alta de 0,12%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,41 e Dólar Comercial a R$ 5,54. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.02s - 13-10-21.mp3
Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 12:04
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