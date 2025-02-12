Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (12) em baixa de 1,4%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,96 e Dólar Comercial a R$ 5,77. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 11:59
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