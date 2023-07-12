Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (12) em alta de 1,10%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,32 e Dólar Comercial a R$ 4,79. Ouça Matheus Caldeiras.
CBN - Mercado Financeiro - Matheus Caldeira 1.01s - 12-07-23.mp3
Publicado em 12 de Julho de 2023 às 12:01
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