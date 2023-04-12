Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (12) em alta de 0,68%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,42 e Dólar Comercial a R$ 4,93. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.15s- 12-04-23 .mp3
Publicado em 12 de Abril de 2023 às 12:00
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