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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (12) em alta de 0,68%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,42 e Dólar Comercial a R$ 4,93

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 12:00

Publicado em 

12 abr 2023 às 12:00
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira Crédito: B3/Divulgação
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (12) em alta de 0,68%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,42 e Dólar Comercial a R$ 4,93. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 1.15s- 12-04-23 .mp3

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