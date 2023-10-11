Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (11) em baixa de 0,11%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,37 e Dólar Comercial a R$ 5,05 . Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 12:00
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