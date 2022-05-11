Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (11) em alta de 1,90%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,40 e o Dólar Comercial a R$ 5,12. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.11s - 11-05-22
Publicado em 11 de Maio de 2022 às 12:02
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