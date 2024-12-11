Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (11) em alta de 0,12%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,36 e Dólar Comercial a R$ 6,04. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 11-12-24
Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 12:15
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