Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (10) em queda de 1%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$6,12 e Dólar Comercial a R$ 5,22. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.11s - 11-08-21.mp3
Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 12:04
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