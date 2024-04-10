Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (10) em baixa de 0,64%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,44 e Dólar Comercial a R$ 5,06. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.23s - 10-04-24
Publicado em 10 de Abril de 2024 às 11:59
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