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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (10) em alta de 1,14%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,21 e Dólar Comercial a R$ 5,04

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 12:02

Publicado em 

10 ago 2022 às 12:02
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (10) em alta de 1,14%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,21 e Dólar Comercial a R$ 5,04. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 10-08-22

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