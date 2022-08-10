Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (10) em alta de 1,14%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,21 e Dólar Comercial a R$ 5,04. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 10-08-22
Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 12:02
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