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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (10) em alta de 0,33%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,83 e Dólar Comercial a R$ 5,38

Publicado em 10 de Julho de 2024 às 11:58

Publicado em 

10 jul 2024 às 11:58
Investimentos, reforma tributária, aplicação financeira, mercado financeiro
Investimentos, reforma tributária, aplicação financeira, mercado financeiro Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (10) em alta de 0,33%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,83 e Dólar Comercial a R$ 5,38. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.27s - 10-07-24 .mp3

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