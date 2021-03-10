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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (10) em alta de 0,3%.

Ouça Marlo Barcelos

Publicado em 10 de Março de 2021 às 11:48

Publicado em 

10 mar 2021 às 11:48
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (10) em alta de 0,3%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,83 e Dólar a R$ 5,73. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 10-03-21.mp3

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