Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (09) em queda de 0,06%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,04 e Dólar Comercial a R$ 5,28. Ouça Marlo Barcelos.
MERCADO FINANCEIRO - MANHÃ - 09-02-22
Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 12:09
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