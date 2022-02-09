Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Mercado Financeiro

Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (09) em queda de 0,06%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,04 e Dólar Comercial a R$ 5,28

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 12:09

Publicado em 

09 fev 2022 às 12:09
B3, índice Bovespa na Bolsa de Valores de São Paulo, mercado, ações, negócios
Mercado financeiro Crédito: Bruno Rocha/Agência O Globo/Arquivo AG
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (09) em queda de 0,06%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,04 e Dólar Comercial a R$ 5,28. Ouça Marlo Barcelos. 
MERCADO FINANCEIRO - MANHÃ - 09-02-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia Militar do ES contrata profissionais temporários na área da Saúde
Imagem de destaque
Copa do Mundo: 4 dicas para usar as cores do Brasil sem cair no óbvio
Imagem de destaque
'Obstáculos ao comércio' e 'incerteza': as reações à ameça de novo tarifaço de Trump contra o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados