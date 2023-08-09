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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (09) em baixa de 0,53%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,38 e Dólar Comercial a R$ 4,90

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 12:00

Publicado em 

09 ago 2023 às 12:00
Sede da B3, a Bolsa de Valores do Brasil, em São Paulo
Sede da B3, a Bolsa de Valores do Brasil, em São Paulo Crédito: Facebook B3/Reprodução
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (09) em baixa de 0,53%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,38 e Dólar Comercial a R$ 4,90. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Manhã - Marlo - 09-08-23

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