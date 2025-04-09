Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (09) em baixa de 0,31%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,70 e Dólar Comercial a R$ 6,05. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.21s - 09-04-25.mp3
Publicado em 09 de Abril de 2025 às 11:41
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