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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (09) em alta de 1,44%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,52 e Dólar Comercial a R$ 5,00

Publicado em 09 de Março de 2022 às 12:07

Publicado em 

09 mar 2022 às 12:07
Bolsa de valores, mercado financeiro, Ibovespa
Mercado Financeiro Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (09) em alta de 1,44%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,52 e Dólar Comercial a R$ 5,00. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 1.10s - 09-03-22.mp3

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