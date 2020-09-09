Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (09) em alta de 0,74% e passando de 100 mil pontos. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,26 e Dólar Comercia a R$ 5,30. Ouça Marlo Barcelos.
CBN Mercado Financeiro
Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 12:08
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