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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (08) em baixa de 0,5%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,48 e Dólar Comercial a R$ 5,10

Publicado em 08 de Maio de 2024 às 11:59

Publicado em 

08 mai 2024 às 11:59
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (08) em baixa de 0,5%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,48 e Dólar Comercial a R$ 5,10. Ouça Marlo Barcelos.  
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.29s - 08-05-24 .mp3

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