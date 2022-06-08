Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (08) em baixa de 0,2%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,21 e Dólar Comercial a R$ 4,85. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.07s - 08-06-22
Publicado em 08 de Junho de 2022 às 12:01
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