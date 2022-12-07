Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (07) em baixa de 0,41%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,49 e Dólar Comercial a R$ 5,22. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 0.58s - 07-12-22.mp3
Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 11:58
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