Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (07) em baixa de 0,1%. No mercado de trabalho, Euro cotado a R$ 6,50 e Dólar Comercial a R$ 5,73. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.26s - 07-05-25.mp3
Publicado em 07 de Maio de 2025 às 12:06
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