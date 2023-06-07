Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (07) em alta de 1,05%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,27 e Dólar Comercial a R$ 4,90. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.13s - 07-06-23.mp3
Publicado em 07 de Junho de 2023 às 12:04
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