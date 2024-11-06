Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (06) em queda de 1,22%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,19 e Dólar Comercial a R$ 5,78. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.20s - 06-11-24 .mp3
Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 11:59
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