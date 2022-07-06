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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (06) em queda de 0,35%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,53 e Dólar Comercial a R$ 5,43

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 12:15

Publicado em 

06 jul 2022 às 12:15
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira Crédito: B3/Divulgação
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (06) em queda de 0,35%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,53 e Dólar Comercial a R$ 5,43. Ouça Marlo Barcelos. 
MERCADO FINANCEIRO - 06-07-22

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