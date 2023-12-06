Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (06) em queda de 0,16%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,30 e Dólar Comercial a R$ 4,90. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Merrcado Financeiro - Marlo - 1.16s - 06-12-23 .mp3
Publicado em 06 de Dezembro de 2023 às 11:56
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