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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (06) em baixa de 1%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,12 e Dólar Comercial a R$ 4,70

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 12:00

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06 abr 2022 às 12:00
B3, índice Bovespa na Bolsa de Valores de São Paulo, mercado, ações, negócios
Mercado financeiro Crédito: Bruno Rocha/Agência O Globo/Arquivo AG
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (06) em baixa de 1%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,12 e Dólar Comercial a R$ 4,70. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 1.13s - 06-04-22

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