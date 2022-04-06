Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (06) em baixa de 1%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,12 e Dólar Comercial a R$ 4,70. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.13s - 06-04-22
Publicado em 06 de Abril de 2022 às 12:00
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