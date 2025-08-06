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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (06) em alta de 1,19%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,36 e Dólar Comercial a R$ 5,48

Publicado em 06 de Agosto de 2025 às 12:15

Publicado em 

06 ago 2025 às 12:15
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (06) em alta de 1,19%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,36 e Dólar Comercial a R$ 5,48. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - MERCADO FINANCEIRO MANHÃ - 06-08-25

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