Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (06) em alta de 0,25%. Já no mercado de moedas, o Euro é cotado a R$ 5,80 e o Dólar Comercial é negociado a R$ 4,92. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.29s - 06-05-26.mp3
Publicado em 06 de Maio de 2026 às 11:31
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