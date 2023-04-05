Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (05) em baixa de 0,75%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,52 e Dólar Comercial a R$ 5,05. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.12s - 05-04-23.mp3
Publicado em 05 de Abril de 2023 às 11:49
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