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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (05) em alta de 0,53%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,16 e Dólar Comercial a R$ 5,36

Publicado em 05 de Novembro de 2025 às 12:15

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05 nov 2025 às 12:15
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Mercado financeiro, investimentos, investidor, finanças, bolsa de valores Crédito: Shutterstock
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (05) em alta de 0,53%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,16 e Dólar Comercial a R$ 5,36. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.27s - 05-11-25.mp3

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