Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (05) em alta de 0,32%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,29 e Dólar Comercial a R$ 4,85. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 0.58s - 05-07-23.mp3
Publicado em 05 de Julho de 2023 às 12:02
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