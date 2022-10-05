Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (05) em alta de 0,18%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,14 Dólar Comercial a R$ 5,22. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.06s - 05-10-22
Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 12:04
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