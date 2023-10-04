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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (04) em baixa de 0,2%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,43 e Dólar Comercial a R$ 5,16

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 12:02

Publicado em 

04 out 2023 às 12:02
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (04) em baixa de 0,2%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,43 e Dólar Comercial a R$ 5,16 . Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo -1.20s - 04-10-23.mp3

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