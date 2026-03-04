Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (04) em alta de 0,68%. No mercado de moedas, o Euro cotado a R$ 6,05 e o Dólar Comercial a R$5,20. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.27s - 04-03-26.mp3
Publicado em 04 de Março de 2026 às 11:45
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