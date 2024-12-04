Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (04) em alta de 0,04%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,35 e Dólar Comercial a R$ 6,05. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - CBN Mercado Financeiro - Marlo - 04-12-24
Publicado em 04 de Dezembro de 2024 às 11:59
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