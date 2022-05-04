Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (04) em baixa de 1,28%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,28, e o Dólar Comercial a R$ 5,01 Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 1.17s - Marlo - 04-05-22
Publicado em 04 de Maio de 2022 às 12:23
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