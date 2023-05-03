Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (03) em queda de 0,3%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,55 e Dólar Comercial a R$ 5,02. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.14s - 03-05-23.mp3
Publicado em 03 de Maio de 2023 às 11:58
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