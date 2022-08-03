Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (03) em queda de 0,12%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,37 e Dólar Comercial a R$ 5,29. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado financeiro - 03-08-22
Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 11:59
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