Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (03) em baixa de 0,56%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,48 e Dólar Comercial a R$ 5,08. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.22s - 03-04-24
Publicado em 03 de Abril de 2024 às 12:00
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