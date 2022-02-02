Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (02) em queda de 0,45%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,00 e Dólar Comercial a R$ 5,30. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro -1.02s 02-02-22
Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 12:22
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