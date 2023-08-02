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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (02) em baixa de 0,58%

No mercado de moedas Euro cotado a R$ 5,26 e Dólar Comercial a R$ 4,80

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 12:01

Publicado em 

02 ago 2023 às 12:01
Bolsa de Valores
Bolsa de Valores Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (02) em baixa de 0,58%. No mercado de moedas Euro cotado a R$ 5,26 e Dólar Comercial a R$ 4,80. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Manhã - Marlo - 02-08-23

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