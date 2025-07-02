Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (02) em baixa de 0,13%. No mercado de moedas, Euro cotao a R$ 6,42 e Dólar Comercial a R$ 5,46. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.34s - 02-07-25.mp3
Publicado em 02 de Julho de 2025 às 11:51
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